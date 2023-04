L'avvocato #Lubrano sul ricorso di Codacons e Club Maradona per la revoca dello scudetto 2019 della #Juve e la sua assegnazione al #Napoli: 'Siamo stati estromessi, valuteremo se impugnare la decisione' pic.twitter.com/RPlvcn9LkX — ilbianconero (@ilbianconerocom) April 19, 2023

Una prima piccola vittoria per la, in attesa della sentenza sul ricorso contro la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. Ile il, infatti, si sono visti respingere ilcon cui chiedevano laai bianconeri e la sua conseguente, che aveva concluso quella stagione al secondo posto in classifica.Queste le parole pronunciate poco fa dall'avvocato Enrico: "Abbiamo presentato ricorso il 31 marzo per la revoca dello scudetto 2019 e la sua assegnazione al Napoli, per la semplice ragione cheQuesta è la nostra posizione centrale, oggi abbiamo difeso la CFA mama che ci siamo già lasciati alle spalle., lo faremo senz'altro laddove il Collegio di Garanzia dovesse annullare la sanzione per le plusvalenze perchè questo avrebbe una ricaduta sul nostro ricorso al TAR".Gli hanno fatto eco altri colleghi:. E sulla sentenza per il ricorso contro la penalizzazione: "Non penso che arriverà oggi il dispositivo, i tempi sono lunghi... Forse domani. Il dispositivo verrà depositato nei tempi necessari, di solito in serata".Queste, invece, erano state le dichiarazioni diprima dell'udienza"Siamo qui per ottenere la conferma della decisione della Corte Federale d'Appello nella parte in cui dice che la Juventus ha alterato la regolarità dei campionati dal 2018 al 2021 e quindi anche quello del 2018/19 in cui la Juve ha vinto e il Napoli è arrivato secondo. Questo per sorreggere poi il ricorso al Tar Lazio per la revoca dello scudetto alla Juve e l'assegnazione al Napoli".