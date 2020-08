La prima settimana di lavoro della nuova Juventus targata Andrea Pirlo si è chiusa nel segno… dell’entusiasmo. L’aveva annunciato in conferenza stampa, lo ha trasmesso fin da subito sui campi della Continassa, dove ieri è andata in scena la prima partitella della stagione. Al netto delle implicazioni di mercato, tutti felici e sorridenti nello scatto della formazione vincente, in cui compaiono il capitano Chiellini, i compagni di reparto Alex Sandro, Danilo, Demiral e Mattia De Sciglio, giovani dell’U23 come Olivieri, la nuova faccia Arthur, il brillante Rabiot e il partente Higuain. PIRLO PARLA ALLA SQUADRA, BLACKOUT VIETATI - Tanti i festeggiamenti sui social dei bianconeri, anche per chi non ha vinto, rimasto comunque estremamente soddisfatto dai primi sette giorni di ritiro. La partitella è stato uno dei primi lavori di gruppo, a causa delle misure anti-covid per quei giocatori che fino a domenica erano ancora in vacanza. Tanto lavoro individuale, che ha fornito l’occasione a Pirlo di parlare molto con la squadra. Come riporta Tuttosport, è stata questa la chiave delle prime lezioni del Maestro, un dialogo costante con i giocatori, cosa che con Sarri era tutt’altro che scontata. Pirlo – si legge – non tollererà altri blackout, che hanno caratterizzate il percorso della Juve post-lockdown. La concentrazione dovrà restare sempre alta, farsi rimontare non esiste perché la Juve non può ripetere certi episodi. Insomma, testa ben salda sulle spalle e spina sempre attaccata alla corrente. Oggi giornata di riposo, lunedì inizia il secondo corso del nuovo tecnico bianconero, senza i giocatori chiamati per i rispetti impegni con le Nazionali.