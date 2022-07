Ieri le visite mediche, oggi per la prima volta il campo. Unaancora a ranghi ridotti ha svolto la prima seduta alla Continassa: presenti i giocatori che si sono radunati lunedì, tra cui Danilo, Rugani, Perin, De Sciglio, Zakaria, Fagioli. Ecco il report della società bianconera:"Dopo le visite mediche, svolte nella giornata di ieri, questa mattina la squadra (ancora a ranghi ridotti in attesa dei rientri dei giocatori impegnati con le proprie Nazionali dopo il termine del campionato) è scesa in campo per la prima volta. Il menu della sessione odierna ha previsto un focus sul lavoro atletico, sulle esercitazioni tecniche sui passaggi e sugli smarcamenti, per passare poi a esercizi sul possesso palla. Domani è nuovamente tempo di tornare in campo.Appuntamento fissato al mattino".