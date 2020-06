3









Salvo sorprese Miralem Pjanic sarà in campo questa sera contro il Genoa (ore 21.45). Il centrocampista bosniaco si è ufficialmente trasferito al Barcellona ma potrà giocarci solo a partire dalla prossima stagione. Questa dovrà finirla in bianconero, così come Arthur al Barcellona. Come scrive Tuttosporti Mire "sarà commosso, provato psicologicamente, ma probabilmente anche smanioso di di dimostrare che la concentrazione non gli fa difetto e che ha voglia di salutare la Juventus e i suoi compagni non solo con il meraviglioso post sui social, ma anche con qualcosa di più concreto".