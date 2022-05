La Juve non molla, anche se non vuole esercitare il diritto di riscatto per una cifra già pattuita. I bianconeri nei giorni scorsi hanno offerto 20 milioni più bonus legati ai risultati: secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Atletico non ci ha pensato due volte e ha rifiutato la proposta. Cerezo, subito dopo, ha commentato così: "Non so se Morata resta con noi, dipende dalla Juve".



LE PROSSIME MOSSE - C'è ancora un margine di trattativa, però. Secondo TS è difficile, ma non impossibile. E la Juve spera di poter contare su due elementi. il primo è la volontà del calciatore, la seconda è la difficoltà di trovare una strada futura percorribile. All'Atletico non resterà, Alvaro: non è nei progetti di Simeone. Il Barcellona non ha fatto ancora nessuna offerta, l'Arsenal non scalda l'attaccante.