La Juventus torna a spingere per Nahuel. Già a metà giugno, la trattativa tra la Juventus e l'argentino era a buon punto, ma ora si può andare ancora più avanti. Come scrive Repubblica, il laterale ha sempre indicato i bianconeri piemontesi quale sua destinazione altamente gradita e la vicinanza tra domanda e offerta è stata frutto del lavoro ma anche della volontà delle parti. La Juve stessa stava ragionando sull'affare e sulle spese, ma con la questione De Ligt esplosa i piani possono cambiare.- La Juve ha presentato la prima offerta da circa 16 milioni, primo passo per aprire una trattativa. E in caso di finale positivo, si legge, più che cercare una sistemazione a Cuadrado, visto l'ingaggio del colombiano, è possibile lo spostamento di Danilo in posizione di centrale o, in alternativa, la convivenza dei due esterni: modello e suo erede.