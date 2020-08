Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juve avrebbe fatto una prima offerta ufficiale al Sassuolo per Manuel Locatelli: dai bianconeri è arrivata dunque una proposta (non specificata) che però è stata già respinta dal Sassuolo. Stando al quotidiano, la Juve non ha intenzione di mollare: è pronta a presentare una nuova offerta, perché Locatelli alla corte di Andrea Pirlo ci può stare e può tranquillamente diventare un'opzione a centrocampo per la Juventus. Insomma, giorni caldi. Anche per Manuel, che spinge per il salto di qualità e per abbracciare il giocatore al quale si è più ispirato in carriera. Cresciuto nel Milan, Locatelli ha sempre visto in Pirlo un grande punto di riferimento.