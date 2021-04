C'è grande concorrenza per Kaio Jorge, per questo la Juventus ha deciso di anticipare tutti presentando una prima offerta all'attaccante classe 2002 del Santos in scadenza di contratto a dicembre: cinque anni di contratto e una clausola rescissoria di 100 milioni di euro, questi sono i dettagli della proposta riportati dalla stampa brasiliana. L'ostacolo sarebbe la volontà del giocatore, che dal suo addio vorrebbe far guadagnare qualcosa al Santos, per questo potrebbe chiedere alla Juve di comprare il cartellino nonostante sia in scadenza.