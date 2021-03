1









Spesso e volentieri, sono i procuratori l’ago della bilancia del futuro di un giocatore. In sede di rinnovo, in sede di acquisto e cessione, strizzando l’occhio a chi offre di più, sia al calciatore sia a loro stessi in termini di commissioni. Proprio in questo campo il braccio di ferro è frequente, con gli agenti sportivi che incrementano il loro patrimonio sempre di più.



La Figc ha reso noto l’ammontare delle commissioni pagate dai 20 club di Serie A ai procuratori nell’anno solare 2020: 138 milioni di euro, per la precisione 138.015.594,09. Dato in calo rispetto al 2019 (187,8 milioni) e al 2018 (171,5), ma pur sempre elevato visti i tempi che corrono. Nella classifica di chi ha destinato più denaro agli agenti, dove si è posizionata la Juventus?



Sfoglia la gallery per vedere la classifica