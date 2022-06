Come racconta il Corriere dello Sport, c'è stata una prima frenata su De Ligt al Chelsea. Infatti, da parte bianconera è stata respinta al mittente la prima proposta arrivata da Londra, ma l’offerta di 45 milioni più Timo Werner non è stata ritenuta adeguata dalla Juve. L’attaccante tedesco sia una seconda scelta nel progetto tecnico di Thomas Tuchel e che non sia ritenuto strategico dal club londinese. Oltretutto, il suo ingaggio da 10 milioni all’anno non rientra nei parametri juventini, anche perché Werner ricoprirebbe il ruolo di vice-Vlahovic. Pure la sua valutazione è ritenuta troppo elevata, tenendo come parametro i 115 milioni della clausola.