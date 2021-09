C'è una prima diagnosi, per quel che riguarda Paulo Dybala. Il numero 10 della Juventus è uscito in lacrime al 22', per un problema muscolare. A costringerlo ad uscire dal campo, un problema muscolare alla parte posteriore della coscia sinistra. Un problema serio, di cui si è subito accorto. nelle prossime ore gli esami strumentali per accertare la diagnosi e i tempi di recupero.