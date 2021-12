Risentimento alla coscia destra. Questa la prima diagnosi per Paulo, costretto a lasciare il campo dopo soli 11 minuti di gioco contro ile a cedere il suo posto a Kaio Jorge. Inizialmente si era pensato a un problema a un ginocchio, ma ora tutto fa propendere per un altro infortunio di tipo muscolare. Di lui ha parlato anche Massimilianonel post partita ai microfoni di DAZN: "Purtroppo l'abbiamo rischiato... Mercoledì era uscito per un affaticamento, sembrava stesse meglio e invece non era così".Una situazione, la sua, apparsa da subito poco confortante, sulla quale si potranno avere ulteriori delucidazioni solo domani, quando il numero 10 dellasi sottoporrà alle visite mediche.