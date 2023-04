Con una battuta delle sue, Massimilianoha riacceso i riflettori sul tema giovani in Italia. Nel post Verona, infatti, ha dichiarato: "Ho sentito che vogliono alzare l’età della Primavera a 20 anni. Per me è sbagliato, in primis per i ragazzi. La gente a quell’età ha due figli. Credo sia meglio giocare sotto età. Tutti parlano dei problemi, nessuno parla mai di soluzioni".Un tema, quello dei giovani, che ciclicamente ritorna in auge nel calcio italiano. Un tema che laha deciso di affrontare anni fa per poi fare il passo decisivo di inaugurare una seconda squadra in Serie C. Un ponte che aiuti i ragazzi della Primavera al salto e li prepari per la prima squadra. E oggi la società bianconera sta vedendo i frutti con tanti ragazzi che, più o meno in pianta stabile, sono entrati nelle rotazioni di Massimiliano Allegri.Ma, andando nello specifico, quali sono le società italiane che più contano sui giovani? Per rispondere a questa domanda,1. ATALANTA – 5.136’2. VERONA – 4.231’3. UDINESE – 3.508’4. LECCE – 3.156’5. SALERNITANA – 2.734’7. SAMPDORIA – 2.242’8. EMPOLI – 2.441’9. ROMA – 2.205’10. NAPOLI - 1.832'11. MONZA – 1.753’12. BOLOGNA – 1.539’13. TORINO – 1.463’14. SASSUOLO – 988’15. SPEZIA – 975’16. MILAN – 760’17. CREMONESE – 636’18. LAZIO - 375’19. INTER – 317’20. FIORENTINA – 112’