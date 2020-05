2









"Visto che il campionato riprende il 20 giugno, io auspico che si possa dare un segnale positivo e si possa utilizzare la settimana dal 13 al 20 giugno per chiudere la Coppa Italia. La Coppa Italia potrebbe riprendere il 13 e il 17 giugno. Questa è la proposta, aspettiamo ora la Federazione". Idea e messa in pratica, finalmente il calcio riparte e lo fa già in maniera dirompente. Ci sono Juve e Milan, alla ripresa delle gare, di scena per il ritorno delle semifinali di Coppa dopo l'1-1 maturato a San Siro.



LE DATE - Dunque, il 13 potrebbe (condizionale subordinato all'ufficializzazione da parte della Lega, che arriverà domani) essere già tempo di rivedere la squadra di Maurizio Sarri, e di rivederla nello stesso Stadium vuoto dove aveva lasciato l'ultimo ricordo di sé, trascinandosi senza urla in quel fracasso che è stata la vittoria sull'Inter. Subito i 90' con il Milan, poi l'eventuale finale: tutto pronto per Roma, con l'epilogo in programma già il 17, ossia quattro giorni dopo la prima semifinale. Emblema della frenesia che accompagnerà questo finale così strano d'annata.



OBBLIGO - Chi voleva una ripresa soft, anche per riacquisire determinati ritmi, si ritroverà a fare i conti con la pesantezza di minuti decisivi. Per molti, l'idea di Spadafora è quasi un segnale al Paese: far rivivere il grande calcio sulla televisione pubblica, un'abbuffata di grande spettacolo alla portata di tutti. Intanto, la Juve non è ancora ripartita e già riscopre il dolceamaro della pressione: in quattro giorni si gioca tantissimo, un trofeo subito da vincere per ricordare chi è che comanda.