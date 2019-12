Prima il piacere e poi il dovere. La Juve si ferma prima dell'allenamento a Riyad per fare foto e firmare autografi con tifosi e addetti ai lavori sopraggiunti al campo di allenamento dell'Al-Hilal per vedere gli uomini di Maurizio Sarri a lavoro. L'allenamento è aperto ai media per i primi 15 minuti e prima di iniziare la seduta di rifinitura alcuni bianconeri tra cui Dybala, Bentancur, Higuain e Buffon si sono intrattenuti con alcuni tifosi per i selfie di rito. Arrivano dall'altra parte del Mondo e tutti vogliono approfittarne.