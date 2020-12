La Juve ieri ha portato in panchina il giovanissimo attaccante Cosimo Marco Da Graca, classe 2002, arrivato lo scorso anno dal Palermo, che quest'anno si divide tra la formazione Primavera e l'Under 23 di Zauli. Considerando il risultato maturato contro la Dinamo Kiev il ragazzo ha rischiato anche di entrare nei minuti finali (come accaduto al coetaneo Dragusin), ma la convocazione per una gara di Champions League rappresenta in sé un traguardo importante, sottolineato su Instagram anche dalla sicilianissima fidanzata Cristina Rizzuto, che in una story ha commentato così la notizia: "Senza parole! Sono fiera di te, ti amo da morire"



