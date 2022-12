Come racconta Tuttosport, contro il Sangiuliano City rientrano Zuelli dall'infortunio e Barbieri dalla squalifica. Assenti Da Graca e Pecorino «che ha riportato una lesione di basso grado del muscolo ileopsoas della coscia sinistra e ha iniziato l'iter riabilitativo», comunica il club. Fuori anche Poli , Garofani e Senko . Prima chiamata in Next Gen dalla Primavera per. Ancora out, oltre a Iling, Sersanti e Turicchia . Ma Brambilla potrà contare sui recenti recuperi dall'infermeria. «Il ritorno di alcuni giocatori dopo un lungo stop, come Ntenda e Savona , è stato sicuramente importante e ha fatto bene al gruppo, oltre a fornirci una scelta più ampia su chi schierare» confessa il tecnico bianconero.