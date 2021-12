Creare spazio, per poi riempirlo. Un concetto universale che si presta bene anche alla situazione della Juventus in vista del mercato di gennaio. E creare spazio ha un solo significato:. Ne parla Calciomercato.com, che analizza come. Vale sia per il centrocampo, dopo che inizialmente la Juventus aveva cullato l'idea Tchouameni per poi valutare colpi low cost come Witsel, Kamara e Zakaria; vale anche per l'attacco, dove al sogno Vlahovic (sogno, per l'appunto, a gennaio) si accompagnano sullo sfondo profili che possono arrivare solo in prestito e senza obbligo di riscatto (Icardi in cima alla lista).Ma anche in caso di arrivi in prestito, il presupposto è cedere. L'ipotetica cessione di un big rinvigorirebbe le casse bianconere, ma dagli esuberi in cima alla lista sarà difficile ricavare somme importanti. Liberarsi di stipendi importanti, però, sì. Ecco perché non si può che iniziare da, ormai un separato in casa nonostante gli auguri di compleanno. Il gallese non risolverà il contratto, ma ha già un piede fuori da Torino. A seguire, che nonostante le ultime due partite da titolare difficilmente resterà alla Juventus. il suo agente, Pastorello, sta valutando le offerte: sul brasiliano ci sono Siviglia e Arsenal, ma attenzione anche al Psg. Un nome sempre attuale quando si parla di cessioni è quello di Adrien, ma al momento le quotazioni di un'uscita del francese - non convinto dal progetto Newcastle - sono in calo.Tra i giocatori con più mercato ci sono senza dubbio. Con loro la Juventus parte da una richiesta di circa 35 milioni: con un'offerta soddisfacente in tal senso, l'idea è quella di "sacrificarli". Il Tottenham è interessato a entrambi, sullo svedese c'è anche l'Arsenal. Infine, resta: anche su di lui ci sono valutazioni in corso, ma per una sua cessione bisognerà attendere, con ogni probabilità, il mese di giugno.