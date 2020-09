Domenica alle 10.30 la Juventus sfida il Novara. Prima partita in assoluto per Andrea Pirlo, come allenatore e quindi come tecnico della Juventus. Quale sarà la prima formazione che scenderà in campo? Possibile il 4-3-3 con Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro, Bentancur, Arthur e Rabiot, Kulusevski, Ronaldo e Douglas Costa. Un'altra opzione può essere la difesa a tre con Bonucci, Chiellini e uno tra Rugani e Demiral. Poi Cuadrado, i tre centrocampisti centrali e Alex Sandro, Kulusevski e Ronaldo in attacco.