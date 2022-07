Dal sito ufficiale dellaSi chiude una settimana intensa per la Juventus, proiettata verso i prossimi impegni, che anticiperanno la prima gara ufficiale fissata per il 15 agosto alle 20:45 quando all’Allianz Stadium arriverà il Sassuolo.Bianconeri oggi in campo al mattino per un allenamento congiunto con il Pinerolo, squadra neopromossa in Serie D dopo aver vinto il suo girone di Eccellenza. Nel test sono andati in gol Di Maria, Zakaria (doppietta), Kean (tripletta), Soulé (doppietta) e Rabiot.Domani comincia la settimana che conduce alla prima amichevole stagionale contro il Club Deportivo Guadalajara. Appuntamento al pomeriggio.