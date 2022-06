Come racconta Calciomercato.com, quella della Juve è una decisione definitiva: non eserciterà il diritto di riscatto dall'Atletico Madrid, fissato a 35 milioni di euro, per Alvaro Morata. Una scelta che non ha sorpreso, visto che in questi mesi dalle parti della Continassa avevano spesso fatto capire come la permanenza del numero 9 fosse possibile solo con un cospicuo sconto da parte degli spagnoli, che fin qui non è arrivato. Alvaro farà così ritorno a Madrid, anche se la Juve nelle prossime settimane farà molto probabilmente dei nuovi tentativi per riaverlo, questa volta a titolo definitivo.