È probabile che Giuseppelasci ila giugno, quando il suo contratto giungerà alla scadenza. Attualmente, è considerato uno dei potenziali candidati per un ruolo chiave alla Juventus, qualora ci fosse la necessità di rafforzare l'organico dirigenziale con una figura di fiducia di Cristiano Giuntoli. Tuttavia, resta da capire come potrebbe integrarsi nell'ambito della, considerando la presenza di figure già consolidate come il responsabile della Prima Squadra Giovanni Manna e il capo dello staff calcistico Federico Cherubini. Nonostante ciò, potrebbe rappresentare un valido supporto come vice-direttore sportivo.