E' previsto un nuovo incontro tra la Juventus e Rafaela Pimenta, l'avvocato che ha ereditato il lavoro di Mino Raiola e di fatto gestisce la sua agenzia, One. I bianconeri dovranno discutere naturalmente degli ultimi sviluppi legati a Paul Pogba, ma sul piatto ci sono anche i futuri di Moise Kean e Luca Pellegrini, che hanno chiesto di essere presi in considerazione davanti a possibili offerte.



Non solo: sul piatto c'è inoltre il prolungamento di contratto di Matthijs de Ligt, che vorrebbe proseguire in bianconero, nonostante i conti della Juventus siano stati rivisti, e con essi il tetto relativo al monte ingaggio.