Come racconta La Gazzetta dello Sport, a breve, magari già oggi, Andrea Agnelli vedrà il suo stato maggiore per fare il punto sul mercato. Ovviamente ci saranno anche Arrivabene, Nedved, ma soprattutto Max Allegri e Federico Cherubini, "i titolari della cattedra dal lato tecnico".



Per il quotidiano, all’ordine del giorno c’è innanzitutto da definire la strategia per limare le differenze con la rappresentante del Polpo, visto che Paul fa leva anche sulle proposte del Psg.