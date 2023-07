Il trasferimento di Milinkovic-Savic all'Al-Hilal ha inevitabilmente caratterizzato il mercato della, che ora deve virare su nuovi obiettivi per rinforzare il centrocampo. I nomi non mancano, ma per attitudini, fisicità e posizione in campo, quello che serve a Madama è un centrale di centrocampo in grado di saper agire davanti alla difesa.- A tal proposito, nelle ultime ore è stato messo sotto osservazione il profilo dell'ex giocatore del Milan Franck, ora in forza al Barcellona ma destinato a lasciare il club spagnolo in questa sessione di mercato. L'idea dei bianconeri sarebbe quella di prenderlo in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro, ma prima bisogna risolvere alcune situazioni. Sono perònei prossimi giorni tra le due società, per discutere dell'operazione.Le difficoltà maggiori sono rappresentate dai numerosiche la Juve deve piazzare e così anche gli elevati ingaggi da dover smalitre. Ma questo problema potrebbe risolversi a stretto giro di posta, dato che i vari Mckennie, Zakaria ed Arthur sembrano prossimi ad essere ceduti a titolo definitivo, con i primi due che proseguiranno la loro avventura in Inghilterra e con il brasiliano che sembra destinato alla Fiorentina. Inoltre, rimane da convincere il Barcellona sulla, dato che i Blaugrana vorrebbero cederlo a titolo definitivo o con un prestito con successivo riscatto obbligatorio ma a cifre vicino ai. La Juve però non ha alcuna intenzione di intraprendere questa soluzione e pensa esclusivamente al prestito con diritto di riscatto. Infine, ma non meno importante, bisogna fare i conti anche con la volontà del calciatore, che gradirebbe approdare in