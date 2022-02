L'entusiasmo è alle stelle e Allegri spera che in qualche modo possa coinvolgere tutti, anche chi avrà meno spazio con gli inserimenti di Vlahovic prima e Zakaria dopo. Ecco, è il caso di Moise Kean: è entrato nel finale del match con il Verona, quando ormai era partita vinta. Alla fine? Beh, quasi piazzava la zampata vincente.



TANTI CAMBI - Potrebbe esserci anche lui tra le sorprese a cui sta pensando il tecnico bianconero per la Coppa Italia, con il quarto di finale con il Sassuolo che può davvero dare nuova luce alla stagione della Juventus. Insieme a Moise, certi del ritorno dal primo minuto anche Cuadrado, Locatelli e Leonardo Bonucci, oltre a McKennie e Perin che si aspettano di partire dal primo minuto. Insomma: Allegri farà girare un po' di uomini e situazioni, anche per rodarli tutti e dare minutaggio in un periodo in cui bisognerà andare al massimo ogni tre giorni. Del resto, arriva subito dopo l'Atalanta, gara fondamentale per la Champions League. Vita o morte, sì. Ma prima c'è un po' di turnover.