Si sta scaldando sempre di più il mercato in casa Juve, sia in uscita che in entrata. Stando a quanto riportato da TMW, dopo aver incontrato il Palermo per Matteo Brunori a breve il club bianconero andrà a colloquio anche con gli agenti di Koni De Winter, che ha proposte soprattutto tra Germania e Belgio. L'entourage del giovane difensore belga vuole capire le intenzioni della società su di lui, avendo già spiegato in maniera chiara che, se non troverà spazio in prima squadra, è pronto ad andare via in prestito.