Blindare il giovane presente per un prospero futuro. La Juventus ragiona così quando pensa a Radu Dragusin, per il quale si avvicina sempre di più il rinnovo del contratto. Lo avevamo anticipato qui su IlBianconero.com , adesso i lavoro delle parti sta portando i frutti sperati: come riporta Goal.com, alla Continassa hanno ricevuto ie scongiurare qualsiasi pericolo.- Perché dietro l’angolo sia la(soprattutto il Lipsia) che lasi stavano sfregando le mani per una potenziale occasione a parametro zero, ma dovranno spegnere le proprie speranze. Perché la Juve è convinta delle potenzialità del ragazzo, sempre aggregato agli ordini di Pirlo e visto all’opera contro in Coppa Italia, il classe 2002 può rappresentare il futuro della retroguardia bianconera assieme a De Ligt e Demiral.: Dragusin-Juve, il matrimonio andrà avanti.