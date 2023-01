Al via stasera con la sfida tra Inter e Parma gli ottavi di finale di, che giovedì prossimo vedranno in campo anche laall'Allianz Stadium contro il. Secondo quanto ricostruito da Calcio e Finanza, chi si aggiudica il trofeo nelladel 24 maggio intasca circa, mentre chi perde l'ultimo atto si ferma intorno ai 5.La sola vittoria della gara conclusiva vale 4,5 milioni di euro, mentre per gli sconfitti ne sono stati stanziati 2. Ne consegue, facendo una semplice sottrazione, che arrivare in finale porta circa 3 milioni di euro nelle casse dei due club in questione, oltre agli incassi delle partite casalinghe non incluse nei rispettivi pacchetti di abbonamento agli stadi.