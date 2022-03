"Se ne parlerà nei prossimi giorni". Così il ds della Juve Federico Cherubini giovedì sera a Milano. Il tema è Paulo Dybala e, ovviamente, il suo possibile rinnovo di contratto. Manca poco insomma, a brevissimo l'agente Jorge Antun si presenterà a Torino per quello che si preannuncia un incontro-chiave con la dirigenza bianconera, dopo i passi indietro e i tanti rinvii dei mesi scorsi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il giocatore non è contento di come il club ha gestito, anche mediaticamente, la vicenda rinnovo. Però è aperto a riparlarne, dopo l'iniziale proposta (poi ritrattata) di ottobre.

Il piano prevede che la Juve vada a discutere di un taglio alla voce commissioni per l'agente e magari di una leggera rimodulazione dell'offerta all'argentino da 8 milioni di euro più 2 di bonus. Se ne parlerà presto, prestissimo. Poi la palla passerà a Dybala. Che a parole ha già dimostrato più volte di sentirsi al centro del progetto, tanto da credere anche quest'anno al sogno tricolore. Per andare avanti insieme, però, manca ancora una firma, quella decisiva.