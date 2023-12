C'è in casa Juve l'ipotesi di un prestito per Dean Huijsen, in modo da aumentare il minutaggio nella massima serie. In Italia, secondo Tuttosport, c'è il Frosinone del ds Guido Angelozzi che sarebbe pronto a farsi avanti anche per l’olandese dopo che in estate ha acquistato in prestito dai bianconeri, Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge.