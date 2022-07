La Juve ha una volontà chiara: ingaggiare anche un difensore giovane. "Si spiega così - scrive Tuttosport - il pressing su, classe 2002 del Real Madrid. Lo spagnolo, reduce da una stagione con il Real Castilla - la seconda squadra dei blancos - ha iniziato il precampionato con la squadra di Carlo Ancelotti. Dalle parti del Bernabeu stanno cercando di convincere il giocatore a rinnovare il contratto che scadrà fra meno di dodici mesi (giugno 2023). Il prolungamento è possibile, ma tutt’altro che sicuro. In caso di fumata nera, il Real Madrid venderà subito il difensore per evitare di perderlo a parametro zero fra un anno. La Juventus tiene le antenne dritte".