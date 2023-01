Adriene ilin ballo, nuovo atto. Come racconta il Corriere dello Sport, la Juve non vuole perdere Adrien e per questo ha deciso di proseguire il pressing per arrivare al rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Cinque gol in 18 presenze, a metà stagione Rabiot ha già raggiunto il massimo fatturato juventino, diventando il terzo giocatore con più reti alle spalle di Vlahovic e Milik. Adesso, serve un altro tipo di scatto.Per il quotidiano, la dirigenza bianconera si è già mossa con un contatto diretto negli ultimi giorni del 2022 con la promessa di proseguire il confronto. Tanto che entro fine gennaio è atteso un nuovo appuntamento tra le parti; prima bisognerà far iniziare la nuova era Ferrero-Scanavino che partirà dal 18 gennaio. La Juve è pronta a mettere sul piatto 7 milioni di ingaggio all’anno, la base di oggi, cui aggiungere i bonus; il massimo possibile per i canoni della Continassa. Mamma Veronique, forte della posizione del figlio e dell’interesse diffuso, punta ad uno stipendio da 10 milioni. Il dialogo va avanti.