La Juventus marca stretto ​Houssem Aouar, centrocampista classe '98 del Lione. La dirigenza ha avuto modo di vederlo da vicino durante l'andata degli ottavi di finale di Champions League. In attesa che il coronavirus passi e riporti la situazione alla normalità, la Juventus avrà ancora il ritorno per osservare attentamente un giocatore che ha già conquistato parte dei cuori: come riporta Calciomercato.com, il prezzo di Aouar è alto e si aggira tra i 50 ed i 60 milioni di euro. Paratici è pronto a trattare.