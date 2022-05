La Juventus lavora al rinnovo di de Ligt, il cui contratto andrà in scadenza nel 2024. Un modo per blindare il centrale olandese, in un momento in cui il calciatore è sotto i riflettori di diversi top club europei. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, Chelsea, Liverpool e Barcellona sarebbero fortemente interessate al cartellino di de Ligt.