L'prosegue il suo pressing per arrivare al centrocampista francese dellaPaul. Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport infatti il club arabo avrebbe messo sul piattodi contratto. Paul nel frattempo è andato a visitare le strutture del club e riflette. La Juventus dal canto suo non si opporrebbe ad un'eventuale richiesta di cessione del proprio numero 10. Pogba è partito con un aereo privato in direzione Gedda venerdì poco dopo le 14, da lì l'incontro con il club e certamente una visita di piacere anche.Pogba infatti sarebbe il profilo ideale per il club d'Arabia ed andrebbe a completare una rosa stellare con Benzema e Kantè, a conferma degli investimenti incredibili del calcio d'arabia. Paul infatti è francese, campione del mondo, icona del mondo social e anche di religione musulmana. Ecco perchè potrebbe essere l'icona ideale per il club arabo che punta a cifre da capogiro pur di convincerlo a lasciare la sua Juve. Ore di riflessione per il centrocampista, la Juventus attende una risposta per muoversi di conseguenza sul mercato.