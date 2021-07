Per una Juve che aspetta una risposta da Cristiano Ronaldo ed è pronta a sedersi per trattare il rinnovo di Dybala, ce n'è un'altra che ha già messo a segno alcuni acquisti e nelle ultime ore ha chiuso un'altra operazione in entrata: i dirigenti dell'Under 23 infatti hanno preso, difensore classe 2003 svincolato dal Milan dopo una stagione da capitano dell'Under 18 rossonera. Lo fa sapere Tuttosport, secondo il quale il giocatore ha già svolto le visite mediche al JMedical e ha già fatto il primo allenamento con i nuovi compagni.