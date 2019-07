Un periodo di prova e ora la conferma: Alan Kean sarà un giocatore delle giovanili bianconere. Proprio come lo zio Moise, il piccolo classe 2007 vestirà la maglia della Juventus, giocando nella squadra degli Esordienti. Lo riferisce Tuttosport, che a proposito del nipote di Kean (figlio di Fadel, il fratellastro) scrive: cresciuto per sei anni nel settore giovanile della Biellese, da maggio era in prova nelle fila dei bianconeri, con cui ha disputato anche un’amichevole contro il Monza, e da ieri può essere considerato un nuovo acquisto della Juve. E' un difensore dalle prospettive ritenute già interessanti malgrado la giovanissima età.