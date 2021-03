8









La Juve ha preso Solberg. Di chi si tratta? E' un colpo in prospettiva, uno dei giovani più interessanti del panorama norvegese, che si trasferirà a Torino. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la Juventus ha chiuso per l'arrivo del giovane dall'Ullensaker/Kisa IL, club della 1 Division, la seconda serie norvegese. Elias Solberg, classe 2004, è un esterno offensivo che sa giocare molto bene nell'uno contro uno, un talento che in patria paragonano al milanista Hauge. Su di lui c'erano Chelsea, Molde, Midtjylland e Brondby: questi ultimi due gli hanno anche mostrato il centro di allenamento e presentato il progetto sportivo, senza però riuscire a chiudere l'accordo. Così è arrivata l'accelerata della Juventus per Solberg, che era in scadenza nel 2022. Ha già debuttato in prima squadra il 17 agosto dello scorso anno contro lo Stjørdals/Blink (foto: twitter) e ha chiuso la stagione con 3 gol in 16 partite. La Juve si era mossa per lui già nello scorso gennaio, ora ha chiuso il colpo.