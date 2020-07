La Juve piazza un colpo. Si tratta di Samuel Iling, attaccante classe 2003, di proprietà del Chelsea. Diciassette anni ancora da compiere, ma un talento che promette molto bene: è un'ala sinistra, ma sa giocare anche a destra. Militava nell'Under 18 dei Blues, nonostante qualche presenza con l'Under 19. Già nel giro della Nazionale inglese, ha giocato 18 gare e segnato 2 gol, mentre in stagione - anche causa Covid - ha avuto poco modo di mostrare le sue qualità, chiudendo a 0 gol e un assist.



Come appreso da ilBiancoNero.com, Iling ha fatto le visite due settimane fa, arrivando in città accompagnato dall'agente e dalla famiglia. La Juve ufficializzerà il colpo solo a settembre, ma intanto è a Torino, pronto per la nuova avventura.