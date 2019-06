Il futuro di Cristian Romero è legato indissolubilmente alla volontà della Juventus. Il giovane difensore argentino del Genoa è da tempo promesso sposo dei bianconeri i quali tuttavia pur acquistandone il cartellino già nelle prossime settimane potrebbero lasciarlo in prestito in Liguria per almeno un'altra stagione. Questo almeno sembrava lo scenario ipotizzato fino a qualche giorno fa. Ora però le cose potrebbero cambiare. Come scrive Calciomercato.com, l'ex capitano del Belgrano potrebbe essere usato dai Campioni d'Italia come parziale contropartita per arrivare al laziale Milinkovic-Savic. L'inserimento del cartellino di Romero, valutato attorno ai 20 milioni, all'interno del trattativa per il centrocampista serbo permetterebbe alla Juve di limare la richiesta di 100 milioni che Lotito chiede per il suo gioiello.