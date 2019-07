Après 9 ans passé dans l’un des meilleurs centre de formation du monde heureux de vous annoncez la signature de mon premier contrat professionnel en faveur de la @juventus , je tiens à remerciée l @ol pour ces 9 années passez au plus haut niveau avec les coach ... 1/2 pic.twitter.com/2B5XsTddTc — Hamza Rafia (@hamzarafia10) 17 luglio 2019

Hamza Rafia ha sostenuto in mattinata le visite mediche al J Medical, per poi firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri per le prossime stagioni. Si aggiungerà, quindi, alla rosa dell'U23 di Fabio Pecchia per continuare a crescere dopo l'esperienza di nove anni con il Lione. Proprio al club francese, Rafia ha dedicato un tweet di saluto, ringraziando per quanto gli allenatori - tra i migliori, secondo il 2001 - abbiano fatto per la sua crescita. Ora però, comincia la sua nuova esperienza, la prima da professionista, con la maglia della Juventus.