La Juve ha preso Dejan Kulusevski. Madama ha strappato il centrocampista dell'Atalanta alla concorrenza internazionale, prima di tutto quella dell'Inter. Operazione da 35 milioni più nove di bonus, 44 milioni totali per un affare che oggi si chiuderà, secondo La Gazzetta dello Sport, con la firma del giovane centrocampista in prestito al Parma, dove resterà fino alla fine della stagione prima di tornare alla Juve in estate ed iniziare la sua prima stagione in bianconero.