La Juventus lavora al mercato del presente ma anche a quello del futuro. Operazione in prospettiva per i bianconeri, che nella giornata di oggi hanno preso Ugo De Salvo, centrocampista classe 2006 cresciuto nell'Armando Segato di Reggio Calabria. Contratto giovanile di quattro anni più uno, per poi decidere con il giocatore se mettere la prima firma da professionista.



TRADIZIONE - La Juventus ha superato la concorrenza di tutte le big di Serie A, grazie agli ottimi rapporti con la scuola calcio dov'è cresciuto De Salvo che inizierà ad allenarsi con i bianconeri dalla prossima stagione. E' il quarto giocatori sbarcato a Torino dall'Armando Segato negli ultimi quattro anni: prima di lui sono arrivati Bevilacqua (2004), Giorgi (2004) e Valdesi (2003).