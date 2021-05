Colpo per la Juventus! Preso dal Malaga il difensore olandese del Malaga, Dean Huijsen.



Il centrale, classe 2005, ha firmato un contratto di tre anni con la squadra bianconera, che l'ha scelto per le doti fisiche (a soli 16 anni è alto 194 centimetri) e tecniche. Huijsen ha già vestito le maglie della nazionale giovanile di riferimento ed è impaziente di intraprendere questo nuovo percorso in Italia.



Bravo nei tempi di gioco e soprattutto nella lettura degli attacchi avversari, Huijsen potrebbe partire dalla formazione Primavera.