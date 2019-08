Un anno dopo ci siamo: la Juventus ha chiuso il colpo Han. I bianconeri hanno concluso le operazioni per l'attaccante coreano di proprietà del Cagliari, che arriverà già nelle prossime ore a Torino per svolgere le visite mediche. Un colpo con vista sul futuro, inseguito per lungo tempo e poi accantonato, per ripartire di nuovo negli ultimi giorni. E' tutto fatto, costerà 5 milioni di euro e giocherà nella Juve Under 23.