La Juve ha preso Albian Hajdari. Kaly Sene lascerà i bianconeri per sposare il progetto del Basilea (un affare dalla cifra complessiva di 4 milioni di euro, per cui manca solo l'ufficialità), mentre a Torino arriverà Hajdari, centrale difensivo svizzero. Già nazionale U17, 5 presenze per lui, è un classe 2003. Viene descritto come un mancino forte fisicamente, in grado di competere con tutti gli attaccanti. Giocherà in Primavera nella prossima stagione, lo riporta Sky.