. Non subito, non ora. Adesso va tenuta la barra dritta per limitare i danni: addio Champions, addio campionato, ma provare almeno a finire quarti.Le analogie conci sono tutte. Come si chiuse quella stagione va chiusa questa. Grazie a Andrea, ae anche a chi non c’è più:( per non dimenticare), ma arrivederci.Nuovo presidente, nuovo amministratore delegato, nuovo ds, nuovo allenatore.. Altro che Psg o Benfica. Dopo una “ sontuosa “ campagna acquisti i campioni si sono rivelati bolliti o rotti (Di Maria, Pogba) i bravi giocatori (Bremer) spaesati, i giovani (Gatti, Fagioli, Miretti) i meno responsabili, ma inadeguati. Avevano il migliore (Rovella) e l’hanno dato via, non sono stati capaci di migliorare Locatelli, di far giocare Kulusevski e Bentancur, oggi fra i migliori in Premier.