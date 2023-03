Chi sono gli imprescindibili di questa Juve? Sicuramente Danilo e Kostic, che sono sempre scesi in campo in questa stagione con 36 presenze su 36. Dietro di loro, almeno a livello di presenze, c'è a sorpresa Moise Kean, come riporta Gazzetta.it. Spesso, l'attaccante, è partito dalla panchina, ben 21 volte su 33 gare totali in cui è sceso in campo.