La Juventus ha cominciato da una settimana abbondante il lavoro estivo alla Continassa, agli ordini nuovamente di Massimiliano Allegri a oltre due anni dall'ultima volta. Ecco, ma quando si presenterà ufficialmente in conferenza stampa Allegri? Oggi lo sappiamo: appuntamentonaturalmente alla Continassa, quartier generale juventino in tutto e per tutto. Insieme all'allenatore toscano ci sarà il presidente del club bianconero Andrea Agnelli. Insieme, allenatore e presidente racconteranno le nuove basi su cui sta ripartendo la Juve al termine del ciclo dei nove scudetti terminato con l'ultima stagione.